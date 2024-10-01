Махачкала, 1 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе совещания осудил проведение банкетов в республике в день траура по жертвам в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба главы региона.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Чудовищным равнодушием глава Дагестана назвал выявленные в ряде городов факты проведения увеселительных мероприятий в ресторанах и банкетных залах в день траура», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Меликов осудил предпринимателей, устраивавших увеселительные мероприятия в этот день, и призвал глав муниципалитетов занять более жёсткую позицию по таким вопросам.

Глава региона также сообщил о завершении всех аварийно-спасательных мероприятий на месте происшествия. Следователи устанавливают причину взрыва, по предварительным данным, не обошлось без человеческого фактора. Есть версия, что авария связана с состоянием газопровода, относящегося к сфере обслуживания ОАО «Даггаз».

Как передавало ИА Регнум, взрывы на АЗС под Махачкалой произошли вечером 27 сентября. На видео попал второй взрыв, когда произошла детонация в подземных резервуарах. На станции также начался сильный пожар.

По последним данным МЧС РФ, при взрыве погибли 13 человек. Площадь пожара достигала 500 кв. м. Спасатели смогли потушить его только 28 сентября.

Следственный комитет России сообщил, что специалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте взрыва. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»). Правоохранители задержали владельца АЗС Марата Джанхуватова.