Махачкала, 28 сентября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. На месте взрыва автозаправочной станции АЗС в Махачкале не обнаружили следов взрывчатых средств. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

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Как указано в сообщении, следователи продолжают осматривать место происшествия.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы на предмет установления причины смерти и тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, а также комплексная пожарно — и взрывотехническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего», — отмечается в публикации.

Помимо этого, были назначены молекулярно-генетические, автотовароведческие и строительные судебные экспертизы. Следствие изъяло техническую и разрешительную документацию и видеозаписи с камер наружного наблюдения. В настоящее время проводится допрос очевидцев произошедшего, а также устанавливаются причастные лица. Для оперативного расследования создали следственную группу.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября на АЗС на федеральной трассе в Карабудахкентском районе в Махачкале прогремели взрывы. После этого началась детонация подземных резервуаров станции, а у самой АЗС был заметен густой столб дыма. Возник сильный пожар.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что виновные понесут наказание.

Кроме того, в Махачкале спасли 14 человек из столовой, которая находилась в непосредственной близости от эпицентра взрывов на АЗС. Пострадавшим оказали помощь.

Пресс-служба МЧС России проинформировала, что число жертв происшествия увеличилось до 13. По данным ведомства, в результате произошедшего пострадали 23 человека.