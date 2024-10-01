* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Нью-Йорк, США, 1 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Объявленный в розыск журналист Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выступил в США, где не упустил возможность со сцены проскандировать нацистский украинский лозунг. Видеозапись с его выступления в Нью-Йорке появилась 1 октября в социальных сетях.

Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Родившийся в Ленинграде журналист отрёкся от Санкт-Петербурга, объявив, что не вернётся в якобы «оскверненное место». В целом во время своего выступления Невзоров не ограничивался в выражениях, заявив, например, что Россия якобы будет «в том или ином виде ликвидирована».

Более того, выступавший на русском языке Невзоров отказался считать родной русский язык собственностью России, а полученный в 2022 году украинский паспорт он назвал «орденом».

В начале мая МВД переобъявило Невзорова в розыск. Ранее его объявляли в розыск в мае 2022 года. В феврале 2023 году Басманный суд Москвы вынес ему заочный приговор по делу о фейках в отношении ВС России. Его приговорили к восьми годам колонии за распространение в соцсетях ложной информации о российской армии.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга 2 июля постановил изъять имущество Невзорова и его супруги Лидии (вместе с супругом признана в РФ экстремистским объединением) и обратить в доход государства. Суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и запретил их деятельность в РФ.

В апреле 2023 года в отношении журналиста возбудили административное дело о разжигании ненависти, а в мае прокуратура потребовала изъять земельные участки Невзорова в собственность Санкт-Петербурга.