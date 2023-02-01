* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 1 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 1 февраля заочно приговорил российского журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии общего режима, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Суд установил вину журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по делу о фейках о Вооружённых силах Российской Федерации (п. «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ) и заочно приговорил его к восьми годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также решением суда Невзорову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов и иных интернет-ресурсов.

Напомним, журналист, по версии следствия, распространял в соцсетях и на других ресурсах под видом достоверной ложную информацию о якобы совершенных российской армией в ходе СВО военных преступлениях.

Гособвинение требовало приговорить Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к девяти годам заключения.