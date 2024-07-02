* — объединение, признанное в России экстремистским; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 2 июля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Октябрьский суд Санкт-Петербурга 2 июля постановил изъять имущество журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его супруги Лидии и обратить в доход государства.

Sergei Konkov/AP/TASS Александр Невзоров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Кроме того, суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и запретил их деятельность в России.

«Суд решил административное исковое заявление прокурора города Санкт-Петербурга удовлетворить, запретить на территории Российской Федерации деятельность объединения, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958, Невзорова Лидия Алексеевна, 29.03.1973, в связи с осуществлением экстремистской деятельности», — заявила судья на заседании.

В мае прокуратура Санкт-Петербурга потребовала обратить в доход государства имущество, которое журналист и его жена, по мнению ведомства, использовали для осуществления экстремистской деятельности. Также в суд поступил иск о запрете на территории страны объединения, которое осуществляет экстремистскую деятельность.

В начале мая МВД переобъявило Невзорова в розыск «по статье УК». Ранее его объявляли в розыск в мае 2022 года.

В феврале 2023 году Басманный суд Москвы вынес Невзорову заочный приговор по делу о фейках в отношении ВС России. Его приговорили к восьми годам колонии за распространение в соцсетях и на других ресурсах ложной информации о военных преступлениях, якобы совершенных российской армией в Мариуполе и киевской Буче в ходе СВО.

В апреле того же года в отношении журналиста возбудили административное дело о разжигании ненависти или вражды, а в мае прокуратура потребовала через суд изъять земельные участки Невзорова в собственность Санкт-Петербурга.