Москва, 1 октября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Риски, связанные с желанием США нанести России стратегическое поражение, нельзя недооценивать, заявил журналистам 1 октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы посылаем все предупредительные сигналы нашему противнику, чтобы он эту нашу решимость не недооценивал», — заявил замминистра.

Рябков также подчеркнул, что Россия готова к длительному противостоянию с США. По его словам, не следует питать иллюзий, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Российская сторона к этому готова во всех смыслах, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 сентября заявил, что США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире и стремятся нанести стратегическое поражение России.

Путин 25 сентября предложил обновить ядерную доктрину России. Как пояснил глава государства, в новой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

В июне глава МИД России Сергей Лавров напомнил о плачевных итогах попыток ряда стран доминировать в мире. Глава ведомства отметил, что Запад во главе с США преследует заведомо провальную цель нанести РФ стратегическое поражение.