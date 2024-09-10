Москва, 10 сентября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение России, заявил 10 сентября президент РФ Владимир Путин.

Александр Казаков/РИА Новости

Российский лидер по видеосвязи наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».

«Мы видим, что Соединённые Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», — сказал президент России.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Запад во главе с США преследует заведомо провальную цель нанести РФ стратегическое поражение. По его словам, американские элиты не вынесли уроков из своих внешнеполитических и военных провалов.

Президент Владимир Путин также подчёркивал, что убеждения Запада о необходимости нанести России стратегическое поражение путём затягивания конфликта на Украине являются большой ошибкой.