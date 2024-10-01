Париж, 1 октября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США организовало против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «кампанию возмездия». Об этом журналист заявил 1 октября во время выступления на конференции в Совете Европы.

SAMANTHA SALAMON/EPA/ТАСС Джулиан Ассанж

По словам Ассанжа, цель этой кампании заключалась в том, чтобы продемонстрировать всему миру влияние и репрессивные возможности спецслужб.

«Преследование ЦРУ меня, моей семьи и моих соратников агрессивными внесудебными и экстерриториальными методами даёт редкое представление о том, как могущественные разведывательные организации осуществляют транснациональные репрессии», — сказал он.

Ассанж также утверждает, что ЦРУ разрабатывало планы по его похищению и убийству в Лондоне в период директорства Майка Помпео. Это должно было стать местью за публикации WikiLeaks о разработке американскими спецслужбами вредоносного программного обеспечения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Ассанжа выпустили из британской тюрьмы, где он ожидал экстрадиции на территорию США. Основатель WikiLeaks провёл под арестом в Великобритании 1901 день и сразу после освобождения направился на тихоокеанский остров Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

На острове прошли слушания по делу Ассанжа, обвиняемого в публикации американских секретных документов. После этого он вылетел в Австралию.