Пекин, 1 октября, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Китай понимает, кто стоит за конфликтом на Украине и мешает поиску путей мирного урегулирования. Об этом 1 октября заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.

Мария Плотникова/РИА Новости

«Китайские друзья неоднократно, публично и на разных уровнях заявляли о чётком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования», — указал Моргулов в беседе с «РИА Новости».

Дипломат напомнил, что позиция Пекина в этом вопросе выражается в том числе в отказе китайской стороны от участия в так называемых конференциях, организуемых киевским режимом и его западными союзниками. По словам Моргулова, подобные мероприятия необходимы исключительно для продвижения так называемой формулы мира, попытки реализации которой лишь создают риски последующей эскалации конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября Китай и Бразилия представили совместный меморандум по урегулированию украинского конфликта. Глава МИД КНР Ван И в ходе общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября подчеркнул, что Китай не подливает масла в огонь и не использует конфликт на Украине для извлечения прибыли, а играет конструктивную роль, выступая посредником и продвигая мирные переговоры.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал предложенный Китаем и Бразилией план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсуждали с российской стороной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал оценку Зеленским китайско-бразильской инициативы хамством и подчеркнул, что КНР и Бразилия предпринимают подобные усилия из наилучших побуждений.