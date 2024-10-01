Российские бойцы в Донбассе наступают с небывалой скоростью, такой ещё не было в этом конфликте, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он также отметил: даже украинские СМИ начали признавать, что фронт рушится. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 950-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Армия РФ, продвижение на Донбассе

По мнению Фримана, переговоры будут, и пройдут они в основном на российских условиях.

«Ещё не было случая, чтобы люди за столом переговоров вернули себе то, что потеряли на поле боя», — привёл аргумент американский эксперт.

Тем временем российские военные освободили населённый пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике и нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике украинских боевиков у Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко, сообщил 30 сентября на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, за сутки украинская армия потеряла до 1895 военных.

Бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области уничтожают расчёты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919899" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчета «Гиацинт Б» группировки войск «Север»

Артиллеристы используют осколочно-фугасные боеприпасы. Огневое поражение ведётся на дальности в несколько десятков километров, известили 1 октября в Минобороны.

Специальная военная операция на Украине носит освободительной характер, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, отмечавшегося накануне.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.