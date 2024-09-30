Москва, 30 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине носит освободительной характер, заявил 30 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Алексей Майшев/РИА Новости

Поздравляя граждан России с этим праздником, президент отметил, что к нему страна шла через испытания, жители Донбасса и Новороссии находились в тяжелейших условиях. Россия не бросила своих братьев и сестёр.

Руководство страны пыталось достичь разрешения конфликта мирным путём. Переговоры закончились подлогом и обманом западных элит, превративших Украину в свою колонию и в нацеленный на Россию военный плацдарм. В стране Запад насаждал ненависть и радикальный национализм, разжигая вражду ко всему русскому. Украинскую армию готовили к новой войне, к карательной акции на юго-востоке, как в 2014 году.

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«В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, её поистине освободительный характер», — заявил Путин.

Он поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за стойкость и за любовь к Отечеству. Путин подчеркнул, что участники СВО сегодня, сражаясь на линии боевого соприкосновения, защищают всю страну.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за воссоединение проголосовали 99,23% участников референдума, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. По итогам референдумов новые регионы были приняты в состав России: их лидеры и президент России 30 сентября подписали соответствующие договоры.

День воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ отмечается 30 сентября с 2023 года — в соответствии с законом «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».