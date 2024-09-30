Вашингтон, 30 сентября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не поддержат возможную наземную операцию Израиля в приграничных районах Ливана против шиитского движения «Хезболла». Об этом 30 сентября заявил президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я осведомлён об этом лучше, чем вы можете себе представить, и меня бы устроило, если бы они это прекратили», — приводит слова Байдена телеканал CNN.

По его словам, Соединённые Штаты призывают Израиль прекратить спецоперации в приграничных районах Ливана. Байден отметил, что Вашингтону необходимо скорейшее установление режима прекращения огня между сторонами конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал NBC сообщил, что Израиль уведомил США о возможном начале наземной операции в Ливане, которая, по информации источника телеканала, якобы может начаться вечером 30 сентября. Отмечалось, что возможная операция будет носить ограниченный характер и включать оттеснение формирований «Хезболлы» от границ с Израилем путём ударов по позициям и инфраструктуре шиитского движения.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила территорию в районе трёх населённых пунктов на границе с Ливаном военной зоной.