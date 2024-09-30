Москва, 30 сентября, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Страховые пенсии в России планируется увеличить с 1 января 2025 года на 7,3%, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Документ внесён в Государственную думу.

«Индексация (увеличение) страховой пенсии: с 1 января 2025 года — 7,3%», — говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному 30 сентября в электронной базе нижней палаты российского парламента.

В тексте также сказано, что с 1 февраля 2026 года планируется индексация на 4,5%, с 1 апреля того же года — ещё на 5,5%. С 1 февраля 2027 года Соцфонд предложил проиндексировать страховые пенсии на 4%, с 1 апреля — ещё на 4,1%.

Соответствующее повышение должно затронуть как неработающих пенсионеров, так и работающих. Для второй категории пенсионеров это будет первая индексация с 2015 года.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября в России повысят пенсии военным пенсионерам. Для них сумма индексации будет разной, так как этот коэффициент будет основываться на таких факторах, как звание, выслуга лет и денежное довольствие. Кроме того, с 1 октября размер пенсий вырастет у тех, кому в сентябре исполнилось 80 лет, а также тех, кто имеет первую группу инвалидности.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для российских граждан старше 80 лет, а также для инвалидов первой группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории людей начнут получать надбавку 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться каждый год.

20 сентября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что до конца 2024 года в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект о ежегодной выплате гражданам 13-й пенсии. Он добавил, что эти выплаты должны стать материальной помощью для наименее защищённых слоёв населения, доходы которых не успевают за темпами роста цен в условиях повышенной инфляции.