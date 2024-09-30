Москва, 30 сентября, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Повышение пенсий с 1 октября затронет военных пенсионеров, тем, кому в сентябре исполнилось 80 лет, и тех, кто получил инвалидность первой группы. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Эксперт пояснила, что для каждого военного пенсионера сумма индексации будет разной, поскольку она зависит от звания, выслуги лет и денежного довольствия.

«В стандартном режиме удвоят фиксированную часть страховой пенсии тем, кому исполнилось 80 лет. То же касается тех, кто получил инвалидность первой группы. Прибавка составит 8134 рубля», — добавила Иванова-Швец.

Обращаться за перерасчётом никуда не нужно, всё производится автоматически.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году инвалиды первой группы и граждане старше 80 лет могут рассчитывать на доплату к пенсии. Размер доплаты составит 1200 рублей, затем надбавку будут индексировать в составе соответствующей пенсии. Гражданам, получающим две пенсии, надбавку добавят к одной из них.

Повышение пенсии в 2025 году коснётся работающих и неработающих пенсионеров — в целом на 6,7% за 12 месяцев. Кроме того, пенсии повысятся и у тех, кто получает социальную пенсию — на 9,5%. Индексация пенсий будет проводиться два раза: с 1 февраля на 4,5%, а с 1 апреля ещё на 2,2%. В 2026 году также планируется двойная индексация — с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,8%.