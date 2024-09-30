Берлин, 30 сентября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Мнение главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она выступает за передачу киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, не повлияет на отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить это вооружение Украине. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Global Look Press/JÃ�rg Carstensen/dpa

«Федеральный канцлер уже давно занял чёткую позицию по этому вопросу, и она остается в силе», — сказал он 30 сентября журналистам.

Хебештрайт добавил, что высказывания Бербок не повлияют на позицию властей Германии, выступающих против разрешения украинским войскам наносить удары вглубь России западными дальнобойными ракетами.

Как передавало ИА Регнум, Шольц 20 сентября очередной раз отверг возможность поставок ракет Taurus на Украину. Канцлер сообщил, что на него пытаются оказывать давление в этом вопросе, но, так или иначе, он отказывается передавать украинской стороне вооружение дальнего радиуса действия.

Президент РФ Владимир Путин 11 сентября, комментируя обсуждение на Западе возможного разрешения украинским войскам наносить удары натовским оружием вглубь территории России, заявил, что в этом случае подменяют понятия. В реальности речь идёт о том, будут ли страны Североатлантического альянса непосредственно участвовать в конфликте с РФ, так как полётные задания в дальнобойные ракеты могут вносить только специалисты НАТО.