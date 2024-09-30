Москва, 30 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве начался концерт «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ. Трансляцию ведёт Первый канал.

РИА Новости/Владимир Астапкович

В мероприятии примут участие известные певцы, в числе которых Лариса Долина, группа «Любэ», Александр Скляр. Прозвучат песни в исполнении сводного хора школ искусств и музыкальных школ города Луганска и хора школы искусств № 1 города Тореза.

На сцене выступят и российские актёры. Зрители увидят Владимира Машкова, Екатерину Гусеву и других. Также в концерте будут участвовать поэты, писатели, участники СВО и волонтёры.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября отмечается День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.

В этот день президент РФ Владимир Путин назвал развитие Донбасса и Новороссии одним из важнейших национальных приоритетов для России. По его словам, практически еженедельно в регионах вводятся в строй жилые дома, объекты энергетики, поликлиники, а также промышленные и аграрные предприятия. Глава государства назвал Россию исторической родиной Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.