Москва, 30 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Развитие Донбасса и Новороссии является для России одним из важнейших национальных приоритетов, заявил 30 сентября президент Владимир Путин на открытии объектов социальной инфраструктуры в новых регионах.

РИА Новости/ Алексей Никольский

«Комплексная, масштабная программа их социально-экономического развития — это один из наших общенациональных, важнейших приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919753" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Президент по видеосвязи принимает участие в открытии объектов социальной инфраструктуры в новых регионах страны

Он подчеркнул, что Россия делает всё, чтобы как можно скорее провести мирные восстановительные работы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Эти планы последовательно выполняются. Жилые дома, объекты энергетики, поликлиники, а также промышленные и аграрные предприятия практически еженедельно вводятся в строй. Растёт сеть музеев и библиотек, в новых российских регионах возрождаются исторические мемориалы.

Президент также назвал важной целью руководства страны создание равных и широких возможностей для учёбы и развития российских граждан в любой точке страны.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября отмечается День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

В видеообращении в честь праздника Путин заявил, что в восстановление мирной жизни в Донбассе и Новороссии включена вся Россия. Президент отметил, что участники специальной военной операции, сражаясь на линии боевого соприкосновения в новых регионах, защищают всю страну. Он назвал Россию исторической родиной Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.