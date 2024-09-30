Москва, 30 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента РФ Владимира Путина помочь решить вопрос с допуском футбольных клубов из Крыма и новых регионов к общероссийским турнирам.

РИА Новости/Дмитрий Макеев

Глава региона отметил важность развития спорта в новых субъектах РФ и сообщил российскому лидеру, что пять региональных команд из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей пока не участвуют в чемпионатах страны.

«Очевидно, там есть какие-то правила, но если можно уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу», — сказал Сальдо в ходе открытия президентом социальных объектов в новых субъектах в режиме видеоконференции.

Губернатор также заявил о важности создания новых образовательных учреждений, где будут готовить в том числе специалистов спортивных профессий, чтобы восполнить их нехватку. Кроме того, он добавил, что необходимо строить больше спортивных объектов, так как они очень востребованы молодёжью.

Как передавало ИА Регнум, Путин 30 октября поздравил россиян с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ. Он назвал это судьбоносным событием и поблагодарил жителей новых регионов за стойкость, решительность, сохранение исторической памяти и любовь к Родине.

Президент также назвал развитие новых регионов одним из основных национальных приоритетов России. Делается всё, чтобы максимально быстро провести восстановительные работы в Донбассе и Новороссии. В исполнении всех планов по их развитию нет никаких сомнений, подчеркнул Путин.