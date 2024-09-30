Москва, 30 сентября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 сентября поздравил жителей страны с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ.

Александр Щербак/ТАСС

«Сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием», — заявил глава государства в видеообращении.

Путин поблагодарил жителей новых регионов России за стойкость, решительность и твёрдость, а также за сохранение исторической памяти и любовь к Отечеству.

Президент напомнил, что Донбасс с 2014 по 2022 год жил в условиях блокады и обстрелов, а в Новороссии люди подвергались притеснениям. Жители этих территорий выступили против вооружённого госпереворота в Киеве, который привёл к власти неонацистскую диктатуру.

В обращении российский лидер также отметил, что сейчас на освобождённых территориях ведётся восстановление предприятий, а также возводятся жилые дома, больницы, школы и детские сады. Президент уточнил, что в эту работу включены все российские регионы, представители крупного и малого бизнеса, волонтёры, общественные и религиозные организации.

Путин 30 сентября также заявил, что Россия является исторической родиной Донбасса и Новороссии, а Украина намеревалась навсегда оторвать эти регионы от неё. Глава государства подчеркнул, что после 2014 года украинскую армию готовили к новой войне против юго-восточных территорий. Одной из целей для нападения был Крым и другие регионы России, уточнил президент.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией 30 сентября 2022 года по итогам проведённых на этих территориях референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав РФ. В перечень субъектов РФ они официально вошли 6 октября 2022 года.

Поздравляя жителей новых регионов 30 октября 2023 года, Путин отметил, что их пытались запугать и отнять у них судьбу, культуру, традиции, родной язык, но они мужественно выстояли.