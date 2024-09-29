Москва, 29 сентября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Степень вовлечённости западных стран в украинский конфликт продолжает расти, они выражают намерение и дальше пытаться обеспечить победу Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы видим, что степень вовлечённости западных государств постоянно имеет тенденцию к росту. Они не включают какие-либо тормоза. Напротив, декларируют своё намерение дальше продолжать, чтобы обеспечить победу Украине», — сказал он в беседе с репортёром ВГТРК.

Официальный спикер Кремля добавил, что граждане Украины «совершенно утопически» рассуждают о том, что необходимо принуждать Россию к миру. Они приводят ошибочные доводы, которые могут принести негативные последствия для киевского режима.

Российские официальные лица неоднократно указывали на очевидную вовлечённость западных государств в украинский конфликт.

Так, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны фактически вовлечены в украинский конфликт, несмотря на то, что у них нет для этого никаких оснований. По его словам, страны Запада не могут называть в качестве основания для этого право на самооборону, потому что им в этой ситуации никто не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая Песков отмечал, что попытки украинских сил бить по территории России американским оружием говорят о степени вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине.