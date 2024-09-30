Москва, 30 сентября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. У всех политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Об этом на брифинге 30 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента Сербии Александра Вучича относительно продолжительности украинского конфликта.

РИА Новости/МИД РФ Президент Сербии Александр Вучич

Ранее, 27 сентября, сербский президент заявил, что конфликт на Украине продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию — мирным урегулированием по существующей линии фронта.

«У всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения. <…> Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей», — заявил журналистам представитель Кремля.

Вучич в интервью телеканалу TV Informer 27 сентября также заявлял, что положить конец конфликту на Украине не удастся, пока Запад считает, что поражение России — это единственный способ достижения мира. Он подчеркивал, что пока очевидного конца конфликта не видно.

Депутат Госдумы Алексей Чепа 21 сентября спрогнозировал, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине может начаться весной 2025 года. По его мнению, завершить конфликт до конца 2024 года из-за позиций противоборствующих сторон вряд ли удастся.

Говоря о российско-украинских мирных переговорах, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад не даст киевскому режиму пойти на справедливые переговоры с российской стороной на основе Устава ООН из-за госпереворота в стране в прошлом.