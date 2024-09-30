Вашингтон, 30 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Многие западные страны ищут повод для того, чтобы урезать выделяемую Украине помощь и перенаправить её на собственные внутренние нужды. Об этом 30 сентября написало агентство Bloomberg.

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«Многие западные союзники [Киева] уже ищут повод перенаправить предназначенные Украине средства на финансирование внутренних потребностей», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, Германия в 2025 году уже намерена снизить статьи государственного бюджета о военной помощи Киеву.

Прекращение военных действий страны Запада также могут использовать в качестве повода для снижения объёмов предоставляемой украинской стороне помощи, добавляется в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября президент США Джо Байден одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 млрд долларов из средств, ранее одобренных на эти цели Конгрессом. По его словам, эти средства также пойдут на дальнейшее восполнение американских запасов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 25 сентября призвал честно признать, что поставки западного оружия Украине не смогли приблизить мирное разрешение конфликта. Он уточнил, что Будапешт готов принимать участие во всех глобальных инициативах, которые касаются мира.

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена 27 сентября заявила, что её страна обеспокоена гонкой вооружений и выступает против выделения миллионов долларов для поставок оружия Киеву. По её словам, из-за этого сегодня весь мир находится в опасности.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 24 сентября отметил, что украинские боевики, несмотря на развединформацию и обильные поставки вооружений Запада, включая дальнобойные, оказались на грани полного разгрома. Дипломат подчеркнул, что военные сводки говорят о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на строительство которых было потрачено почти восемь лет.