Москва, 27 сентября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Мексика обеспокоена гонкой вооружений и выступает против выделения миллионов долларов на поставки оружия на Украину, заявила 27 сентября глава мексиканского МИД Алисия Барсена на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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«Мы не согласны с нарастающей гонкой вооружений, с тем, что нет мирного решения, что война преобладает над миром», — сказала она.

По её словам, на поставки вооружений на Украину выделены миллионы долларов, из-за чего весь мир находится в опасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отклонила приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского посетить Украину. Она подчеркнула, что в основе внешней политики Мексики, определяющейся конституцией страны, лежит принцип невмешательства и поиска мирного урегулирования конфликтов.

В августе в посольстве Мексики в России сообщили, что власти страны направили президенту РФ Владимиру Путину приглашение на инаугурацию избранного главы государства Клаудии Шейнбаум. В посольстве также уточнили, что российский лидер примет решение, будет ли он сам присутствовать на инаугурации или направит высокопоставленного представителя.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков информировал, что Путин на церемонию инаугурации избранного мексиканского президента.