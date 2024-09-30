Донецк, 30 сентября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Переброшенные командованием украинских войск в Угледар подкрепления из числа недавно мобилизованных чаще всего сдаются в плен Вооружённым силам России. Об этом 30 сентября рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Павел Лисицын/РИА Новости

Как отметил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона, украинские формирования продолжают достаточно серьёзно сопротивляться на угледарском направлении, несмотря на успехи армии России.

«Подкрепления, которые противник ещё успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен», — сказал он.

Пушилин также добавил, что российские военные каждый день улучшают свои позиции в черте Угледара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 сентября глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о продолжающихся ожесточённых боях за освобождение Угледара. По его словам, штурмовые части ВС России продвинулись к центру города.

Американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер 29 сентября отметил, что ситуация в Угледаре и на других участках фронта свидетельствует об угрозе катастрофического развития событий для украинской армии. По его словам, власти США отчаянно пытаются не допустить того, чтобы «всё пошло наперекосяк» до президентских выборов в ноябре.

Ранее в этот же день британский эксперт Александр Меркурис заявил о сильном давлении на окружённых в Угледаре бойцов 72-й бригады украинской армии со стороны ВС России. По его словам, российские военные ведут многочисленные ракетные и артиллерийские удары по городу, освобождение которого уже близко, зачищая его от украинских формирований.