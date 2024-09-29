Вашингтон, 29 сентября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Обстановка в донецком Угледаре и на других участках фронта говорит об угрозе катастрофического развития событий для ВСУ. Об этом заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

По его словам, администрация США отчаянно пытается не допустить того, чтобы «всё пошло наперекосяк» до президентских выборов в ноябре. Но у Вашингтона нет реальных рычагов, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

«Если вы посмотрите на то, что происходит в таких местах, как Угледар, и на некоторых других участках Восточного фронта, то станет ясно, что у украинцев действительно большие проблемы, и они могут потерпеть крах в самых разных местах», — отметил Миршаймер.

Он добавил, что украинские войска не смогут удержать оборону в нескольких ключевых местах, и это будет «катастрофично». Обвала по всей линии фронта, считает он, может и не случиться.

Ранее Миршаймер указал на то, что за время конфликта Украина лишилась от 50 до 90% электросетей, и ближайшей зимой это грозит катастрофическими последствиями. Острый дефицит электроэнергии, полагает эксперт, относится к тем многочисленным факторам, которые приближают победу России.

Как сообщало ИА Регнум, британский эксперт Александр Меркурис ранее заявил, что фактически окружённые в Угледаре бойцы 72-й бригады ВСУ подвергаются сильному давлению со стороны ВС РФ. Российские силовики накануне сообщили, что украинская группировка заблокирована в городе и клещи вокруг него продолжают сжиматься.

Глава ДНР Денис Пушилин информировал 25 сентября, что российские войска вошли на территорию Угледара, ключевого населённого пункта на юго-западе ДНР. Бои идут уже в черте города, уточнил глава республики.