Москва, 30 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Бабушкинский районный суд Москвы приговорил бывшего советника главы Республики Дагестан Османа Махачева к 10 годам колонии за получение крупной взятки. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Осман Махачев

«Махачев Осман Абидович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»)», — отмечается в Telegram-канале судов.

Наказание экс-советник будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Ему также присудили штраф в размере пятикратной суммы взятки, который составил 115 млн рублей, и лишили права занимать определённые должности на государственной службе, в органах местного самоуправления в течение пяти лет. Находящееся под арестом имущество, принадлежащее Махачеву, конфисковано в доход государства.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Махачева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, назначили штраф в размере 800 тыс. рублей и лишили права занимать должности в органах власти в течение трёх лет. Известно, что он обвинялся в получении 23 млн рублей за содействие в назначении на должность главы Докузпаринского района.

В 2019 году экс-советник был объявлен в международный розыск. Суд санкционировал заочный арест Махачева. В 2021 году его задержали в Германии и в начале 2022 года экстрадировали в Россию.