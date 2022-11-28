Махачкала, 28 ноября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Вынесен приговор по делу о крупной взятке бывшему советнику главы Дагестана Осману Махачеву. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили 28 ноября в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

Помимо этого наказания, Махачеву назначен штраф в размере 800 тыс. рублей, также его лишили права занимать должности в органах власти в течение трех лет. Ранее предъявленное Махачеву обвинение во взятке в особо крупном размере переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году бывший советник главы Дагестана Осман Махачев, обвиняемый в получении крупной взятки и вымогательстве, был объявлен в международный розыск. Суд санкционировал заочный арест Махачева.

В 2021 году его задержали в Германии и в начале 2022 года экстрадировали в Россию. Известно, что он обвинялся в получении 23 млн рублей за назначение на должность.