Берлин, 21 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Из Германии по запросу России экстрадированы трое преступников, в том числе обвиняемый во взятках и коррупции бывший советник главы Дагестана Осман Махачев, сообщила 21 января журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

(сс) sajinka2 Коррупция

Она напомнила, что Махачев скрылся от правосудия в 2019 году после предъявления обвинения в получении особо крупной взятки.

«Один из экстрадируемых, Осман Махачев, ранее занимал должность советника главы республики Дагестан. По имеющейся информации, в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики», — рассказала Ирина Волк.

Кроме Махачева, переданы российским правоохранителям обвиняемый в похищении человека Мурат Айдаров и гражданин Грузии Гоча Пипия, разыскиваемый за кражу в Светлогорске.

Процедура экстрадиции прошла в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне.