Магас, 30 сентября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. На энергетических объектах в Ингушетии предотвращена серия диверсий, сообщили 30 сентября в Федеральной службе безопасности.

Кадр из видео

Силовики пресекли диверсии на объектах энергетической инфраструктуры в городах Магас и Назрань, а также серию нападений на сотрудников правоохранительных органов. По подозрению в подготовке к терактам задержаны восемь местных жителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3919732" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ России предотвратила серию террористических преступлений на территории Республики Ингушетия

«При задержании один преступник оказал вооружённое сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы», — сообщили в ФСБ.

При обысках силовики обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте, а также гранатомёт, 11 гранат с запалами, пять автоматов, девять пистолетов, свыше 8,5 тыс. патронов различного калибра. Оружие и взрывчатка найдены по месту проживания преступников и в организованном ими схроне.

Также при обысках были найдены электронные носители информации. В используемых средствах связи обнаружены инструкции по ведению боевых действий, а также по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Ведомство опубликовало кадры с места задержания. На видео, в частности, заснято изъятое оружие и как один из задержанных показывает, где находится тайник.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ч. 1 ч. 30 п. «а» ч. 2 ст. 281 («Приготовление к диверсии»), ч. 3 ст. 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») и ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств»).

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября в Самарской, Иркутской и Нижегородской областях задержали шестерых молодых людей по подозрению в поджогах на объектах железнодорожного транспорта и связи. Их украинские кураторы обещали молодым людям по 15 тыс. рублей за поджоги. Инструкции они получали по интернету.

Сотрудники ФСБ 27 сентября задержали в Крыму двух агентов украинских спецслужб, которые собирали сведения о российских военных объектах. Один из задержанных — гражданин России. Крымчанин сообщал в Киев данные о расположении российских сил противовоздушной обороны, а иностранец — о расположении военной техники в Севастополе.

ВСУ использовали полученные от своих агентов данные для нанесения ударов. Против россиянина возбудили уголовное дело о государственной измене, против иностранного гражданина — о шпионаже. Обоих арестовали по решению суда.