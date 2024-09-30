Москва, 30 сентября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Создание единой биржи стран БРИКС позволит объединению уйти от доллара и вести расчёты в национальных валютах. Об этом 30 сентября заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Создание единой биржи БРИКС для торговли товарами и сырьём внутри блока на основе национальных валют станет залогом экономического суверенитета и независимости наших стран», — заявил депутат «РИА Новости».

Бабаков пояснил, что сейчас процесс торговли между странами БРИКС сильно осложнён, потому что транзакции приходится проводить через третьи страны и биржи, что приводит к удорожанию сделок и увеличению времени поставок.

Зампредседателя Госдумы добавил, что эта мера будет способствовать укреплению экономической координации и интеграции между странами БРИКС, создаст основу для более тесного экономического сотрудничества и повысит согласованность действий в рамках блока.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года глава отдела валютной политики финансовой корпорации Trace Finance Эвандро Касиану допустил, что новый банк развития БРИКС может выпустить единую цифровую валюту.

В середине февраля 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что вопрос создания единой валюты БРИКС едва ли имеет перспективу.

В сентябре 2023 года старший научный сотрудник ЦИМИ РАНХиГС Андрей Шелепов в беседе с ИА Регнум заявил, что создание единой валюты БРИКС позволит сбалансировать взаимную торговлю стран — участниц объединения.