Москва, 14 сентября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Если государства БРИКС создадут единую валюту, то это сбалансирует их взаимную торговлю, а также поможет процессу глобальной дедолларизации, считает Андрей Шелепов, старший научный сотрудник ЦИМИ РАНХиГС. Об этом он заявил 14 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее Майкл Годдард, глава компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group, заявил о том, что государства БРИКС могли бы ускорить глобальный отход от доллара, если бы создали свою валюту, обеспеченную золотом.

Шелепов напомнил, что в мире уже больше полувека нет валют, обеспеченных золотом. И аргумент о пользе возвращения золотого стандарта разбивается о сам принцип существования такой валюты: эмиссия в таком случае будет ограничена запасами золота у стран «пятёрки».

«Суммарный золотой запас БРИКС около 5,5 тысячи тонн. При текущей цене золота это эквивалентно чуть более 300 млрд долларов. В таких условиях обеспеченность новой валюты золотом, то есть обмен на него по первому требованию, вряд ли возможна», — сказал Шелепов.

В то же время он считает, что некая единая расчётная единица взамен доллара может оказаться привлекательной для стран БРИКС.

«Более 10 лет в рамках объединения обсуждается расширение использования во взаиморасчётах национальных валют, но процесс сталкивается с объективными трудностями. Например, при оплате рупиями российского экспорта в Индию возникает вопрос, что российским компаниям в дальнейшем делать с полученной индийской валютой», — сказал Шелепов.

Он подчеркнул, что единая валюта в целом может помочь процессу дедолларизации и одновременно сгладить трудности, связанные с несбалансированностью торговли между странами БРИКС. Но это дело более отдалённой перспективы. На первом этапе реалистичным выглядит создание некой безналичной расчётной единицы наподобие европейского ЭКЮ в конце XX века.

Кроме того, есть мнение, что хотя доля доллара в международной торговле и снижается, системного характера этот процесс пока не приобрёл. На это обратил внимание Александр Цыганов, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финуниверситета при правительстве России.

«Появление ещё одной наднациональной валюты возможно, и потенциал у БРИКС для этого есть. Но для этого нужно приложить много усилий и добиться их консолидации у стран, имеющих не только общие задачи, но и собственные, часто противоречащие друг другу интересы, — сказал Цыганов. — Но это уже особенность многополярного мира, где нет и не может быть единственно верного мнения на все страны и времена».

По его словам, в настоящее время потребность в наличии валюты БРИКС есть у части членов этого объединения, но некоторые из его участников не хотят поступаться финансовым суверенитетом. Возможно, что сначала им придётся создать безналичную валюту объединения, похожую на безналичные переводные рубли времён Совета экономической взаимопомощи, специальные права заимствования МВФ или на предшественника евро — ЭКЮ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Годдарда, если бы можно было создать валюту БРИКС, обеспеченную золотом, и в то же время связать рынки облигаций всех стран этого объединения и дружественных ему стран, то это позволило бы сконструировать глобальный рынок облигаций невероятной глубины.

Отчасти с таким прогнозом согласен экономист Денис Перепелица, который считает, что государства БРИКС в самом деле смогли бы ускорить процесс отказа мировой экономики от доллара, которая уже встала на этот путь из-за усиления экономической мощи Китая.

Есть, однако, и иное мнение. Как полагает бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, глобальный отказ от доллара будет небыстрым. Американская валюта продолжает доминировать в ценообразовании и расчётах при купле–продаже биржевых товаров, а стало быть, говорить о закате эпохи доллара — значит выдавать желаемое за действительное.

С другой стороны, по мнению профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, БРИКС может создать жизнеспособные альтернативы доллару, и он окажется свергнут.