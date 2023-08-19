Бразилиа, 20 августа, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Глава отдела валютной политики финансовой корпорации Trace Finance Эвандро Касиану заявил, что новый банк развития может выпустить единую цифровую валюту стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), но на это потребуется минимум пять лет. Его слова привёл телеканал CNN Brasil.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Единая цифровая валюта блока возможна, если банк БРИКС выпустит её и станет её регулятором. Но создание цифровой валюты всего блока БРИКС — это проект как минимум 5–10 лет», — уверен эксперт.

Сам процесс, по мнению Касиану, может быть реализован поэтапно. Новому банку для этого потребуется нарастить инвестиционный портфель, которым будет обеспечена эта валюта, чтобы в дальнейшем использовать её для капиталовложений. Лишь после этого валюту БРИКС можно будет использовать при проведении торговых операций, заключил руководитель отдела.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об обсуждении возможности создания общей валюты БРИКС, но вряд ли это представится в ближайшее время, тема требует обсуждения. При этом процесс дедолларизации неумолимо идёт, многие страны тяготеют к траектории использования национальных валют во взаимных расчётах, добавили в Кремле.

По мнению обозревателя французского издания Les Echos Клер Баржелес, создание единой валюты БРИКС будет одним из ключевых вопросов на саммите группы 22–24 августа в ЮАР. Страны БРИКС тем самым ускорят мировой процесс дедолларизации, указала она.

Появление единой валюты БРИКС сегодня выглядит как всё более реалистичная перспектива, считает Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова. Скорее всего, это будет реальная банкнота, которой смогут рассчитываться за товары и услуги. На создание такой валюты потребуется не меньше одного-двух лет, но в условиях быстро меняющейся политической обстановки срок может сократиться или увеличиться примерно на полгода. При этом отказа от национальных валют, вероятно, не случится, полагает эксперт.