Москва, 30 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в ходе специальной военной операции на Украине в течение прошедших суток нанесли удары по украинским военным аэродромам и складам с боеприпасами ВСУ, сообщила 30 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

Отмечается, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России.

«Поражены: арсенал хранения боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, аэродромная инфраструктура, воинский эшелон в районе разгрузки, а также скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах», — говорится в сводке министерства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее 30 сентября расчёты оперативно-тактического комплекса «Искандер» Вооружённых сил РФ нанесли удар по военному украинскому эшелону, когда его разгружали в Николаевской области. Российские бойцы уничтожили 12 вагонов с боеприпасами, часть из которых были натовского образца.

29 сентября российские войска нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры и центру радиотехнической разведки ВСУ. В тот же день российские расчёты тяжёлой огнемётной системы уничтожили скопление боевиков ВСУ в Харьковской области.