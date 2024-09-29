Москва, 29 сентября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Российские военные с помощью тяжёлой огнемётной системы (ТОС) уничтожили скопление бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 29 сентября проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Алексей Коновалов/ ТАСС

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север» в районе одного из населённых пунктов Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, укрытия ВСУ были успешно уничтожены расчётом ТОС группировки войск «Север».

Уничтожение военных ВСУ фиксировалось в режиме реального времени с помощью средств объективного контроля, добавили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны докладывало о нанесении российской авиацией ударов по районам сосредоточения, резервам и скоплениям живой силы, а также техники ВСУ в районах 36 населённых пунктов Курской и Сумской областей.

29 сентября оборонное ведомство информировало, что украинские войска за сутки потеряли до 1965 бойцов в зоне проведения спецоперации.

Сдавшийся в плен российским военным боец ВСУ Максим Шевченко призвал украинцев всеми способами избегать попадания на фронт. По его словам, командование совершенно не ценит людей, а спасаться с поля боя просто некуда.