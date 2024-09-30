Краснодар, 30 сентября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В больницах остаются четверо пострадавших в результате автоаварии с участием грузовика и рейсового автобуса в Краснодарском крае. Об этом 30 сентября сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Состояние троих из них оценивается как тяжелое», ― уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября водитель грузовика, двигаясь на участке автодороги Темрюк — Краснодар — Кропоткин, в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Оба транспортных средства загорелись. МЧС России опубликовало кадры с места аварии.

Водитель фуры погиб на месте. По последним данным, пострадал 31 человек. В больницы Краснодара с места ДТП доставили 22 человека. В числе госпитализированных трое детей. Амбулаторно помощь получили ещё девять человек, в том числе один ребёнок.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Известно, что автобус с 49 болельщиками гандбольного клуба «Виктор» выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь. По информации источника в правоохранительных органах, грузовик, который попал в ДТП, принадлежал компании «Магнит».