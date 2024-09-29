Краснодар, 30 сентября, 2024, 00:06 — ИА Регнум. В больницы Краснодара с места ДТП большегруза и пассажирского автобуса доставлены уже 22 человека. Количество пострадавших увеличилось до 31 человека. Уточнённые данные сообщили в МЧС РФ и оперштабе Краснодарского края.

МЧС России. Кадр из видео

Столкновение транспортных средств произошло 29 сентября вечером на 16 км автодороги «Темрюк — Краснодар-граница Ставропольского края».

В числе 22-х госпитализированных трое детей. Амбулаторно помощь получили ещё девять человек, в том числе один ребёнок.

Число пострадавших в ДТП увеличилось до 31 человека, добавили в оперштабе Краснодарского края. По уточненной информации МЧС России, погиб водитель грузового автомобиля, водитель автобуса — получил травмы.

Как сообщало ИА Регнум, к аварии под Краснодаром с участием пассажирского автобуса, вероятно, привёл выезд грузовика на встречную полосу. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Автобус с 49 болельщиками гандбольного клуба выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь. После столкновения и возникшего пожара пассажиры успели покинуть автобус.

МЧС России опубликовало кадры с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом под Краснодаром. После столкновения автобус и фура загорелись. Люди выбивали стёкла в автобусе, чтобы спастись.