Краснодар, 29 сентября, 2024, 22:56 — ИА Регнум. МЧС России опубликовало кадры с места ДТП 29 сентября с грузовиком и рейсовым автобусом под Краснодаром. Известно об одном погибшем.

Кадр из видео

По предварительной информации, погиб один человек, более 25 пассажиров-болельщиков гандбольного клуба «Виктор» из Ставрополя пострадали в лобовом столкновении транспортных средств, в их числе трое детей. Всего в автобусе было 49 пассажиров.

После столкновения автобус и фура загорелись. Люди выбивали стёкла в автобусе, чтобы спастись.

Площадь пожара составила 35 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, медицинская помощь после столкновения в Краснодарском крае автобуса из Ставрополья и большегруза понадобилась 21 человеку.

В результате ДТП пострадали 29 человек, ранее госпитализировали девять пассажиров.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе станицы Старокорсунская. Автобус и грузовой автомобиль врезались на большой скорости. Автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь.