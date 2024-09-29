Краснодар, 30 сентября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля под Краснодаром. Подробности сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

СУ СКР Возбуждено уголовное дело

Уголовного дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 29 сентября водитель грузовика, двигаясь на участке автодороги «Темрюк — Краснодар-Кропоткин», в районе станицы Старокорсунской выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом. Автомобили загорелись.

«Водитель фуры погиб на месте, пострадали пассажиры автобуса, в том числе дети, им оказывается необходимая медицинская помощь. Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм устанавливаются», — пояснили следователи.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в больницы Краснодара с места ДТП большегруза и пассажирского автобуса доставлены уже 22 человека. Количество пострадавших увеличилось до 31 человека.

В числе госпитализированных трое детей. Амбулаторно помощь получили ещё девять человек, в том числе один ребёнок.

Автобус с 49 болельщиками гандбольного клуба «Виктор» выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь. МЧС России опубликовало кадры с места ДТП. После столкновения автобус и фура загорелись. Люди выбивали стёкла в автобусе, чтобы спастись.

В Самарской области в результате ДТП погибли двое детей, пять человек госпитализировали. На 28-м км автодороги Урал — Исаклы — Шентала произошло лобовое столкновение автомобилей Scoda Octavia и Scoda Karog. Водитель Scoda Octavia допустил выезд на полосу встречного движения.