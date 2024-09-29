Краснодар, 30 сентября, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Грузовик, который попал в ДТП с пассажирским автобусом под Краснодаром, принадлежал компании «Магнит». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

МЧС РФ ДТП в Краснодаре

«Грузовой автомобиль принадлежал компании «Магнит», — цитирует издание информатора.

Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара по факту ДТП начала проверку, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Официальных данных, что грузовик принадлежал «Магниту» пока не озвучивалось.

Как сообщало ИА Регнум, в больницы Краснодара с места ДТП большегруза и пассажирского автобуса доставлены уже 22 человека. Количество пострадавших увеличилось до 31 человека.

В числе госпитализированных трое детей. Амбулаторно помощь получили ещё девять человек, в том числе один ребёнок.

К аварии под Краснодаром с участием пассажирского автобуса, вероятно, привёл выезд грузовика на встречную полосу. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Автобус с 49 болельщиками гандбольного клуба «Виктор» выполнял заказной рейс из Краснодара в Ставрополь. После столкновения и загорания транспортных средств пассажиры успели покинуть автобус.

МЧС России опубликовало кадры с места ДТП с грузовиком и рейсовым автобусом под Краснодаром.