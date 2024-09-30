Санкт-Петербург, 30 сентября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. В ходе профилактического рейда, прошедшего 29 сентября на территории торгового комплекса «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге, были задержаны почти 20 мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Всего в ходе мероприятия было проверено свыше 120 обитателей «Апрашки», в том числе порядка 80 иностранных граждан», — указано в Telegram-канале ведомства.

Среди проверяемых обнаружили девять натурализованных россиян призывного возраста, которым вручили повестки для постановки на воинский учет.

Также на территории рынка проверили несколько десятков автомобилей, часть из которых используют для грузоперевозок. При осмотре одной из фур полицейские нашли нелегальный груз красной икры. 38 коробок с продуктом изъяли и отправили на экспертизу. Правоохранителям предстоит выяснить происхождение продукции. Расследование проведёт экономическая полиция.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября в Санкт-Петербурге два владельца сети хостелов были задержаны по подозрению в организации незаконной миграции не менее 900 приезжих. Супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что более 43 тыс. патентов для мигрантов аннулировали в России с начала года. Согласно правилам, вступившим в силу в январе, иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязан уведомить об осуществлении трудовой деятельности тот территориальный орган МВД, который выдал патент, напомнила представитель министерства.

В апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с ведомствами, правительством и администрацией президента проработать эти вопросы. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.