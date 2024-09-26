Санкт-Петербург, 26 сентября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники местного главка МВД задержали двоих владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции не менее 900 приезжих, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

МВД России

«По имеющимся данным, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где массово регистрировали мигрантов, которые фактически там не проживали. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках. После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнёрские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учёт. Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих», — отметила представитель.

Согласно сообщению Ирины Волк, уже возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, а фигуранты заключены под стражу.

По Уголовному кодексу РФ организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершённая группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или же ограничением свободы на срок до двух лет.

Как передавало ИА Регнум, более 43 тыс. патентов для мигрантов аннулировали в России с начала года. Согласно правилам, вступившим в силу в январе, иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязан уведомить об осуществлении трудовой деятельности тот территориальный орган МВД, который выдал патент, напомнила представитель министерства.

В апреле президент Владимир Путин заявил, что в России нужно либо повышать производительность труда, модернизируя промышленность, либо ввозить в страну трудовых мигрантов. Другого выхода нет, подчеркнул глава государства. Он призвал создавать современные производства и рабочие места во всех регионах.

В июле Минтруд выступил с предложением запретить мигрантам работать таксистами и курьерами без получения необходимых для этого документов. Планируется, что нормы вступят в силу 1 марта 2025 года.