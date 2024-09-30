Москва, 30 сентября, 2024, 06:43 — ИА Регнум. В Москве Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде.

МЧС России. Кадр из видео

Удалось выяснить, что возгорание произошло в квартире жилого дома на пятом этаже. В пожаре один человек погиб, двое пострадали.

Официальной информации о причинах пожара пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Ильменском проезде в жилом доме пожарные полностью ликвидировали огонь в квартирах многоэтажного дома. Удалось спасти пять человек, пострадали два жильца, в том числе ребёнок.

Один мужчина выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Очевидцы растянули для него одеяло.

Ночью 30 сентября загорелись квартиры с 5 по 8 этаж. Пожар тушили боле 80 спасателей.