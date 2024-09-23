Москва, 23 сентября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Пожар возник в доме №8 в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

По словам собеседника агентства, огонь быстро растространяется и площадь возгорания уже превысила 150 кв. м.

Данные о пострадавших не поступали.

Из открытых источников следует, что в здании постройки конца XIX века расположена гостиница. Часть строения закрыта на реконструкцию.

В Дептрансе Москвы сообщили, что из-за возгорания перекрыто движение в Большом Черкасском переулке. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.