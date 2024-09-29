Москва, 30 сентября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9 причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). Стыковка произошла в 00:31 мск, сообщила 30 сентября пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

NASA Космический корабль Crew Dragon

В состав экипажа вошли российский космонавт Александр Горбунов, для него это первая космическая экспедиция, а также астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Ник Хейг.

После открытия переходных люков вновь прибывшие на орбиту космонавты присоединятся к экипажу 72-й длительной экспедиции.

Как сообщало ИА Регнум, многоразовый корабль Crew Dragon стартовал к МКС 29 сентября с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

В августе «Роскосмос» объявил состав экипажей для полётов на МКС на пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2025–2026 годах. В основной экипаж МКС-73 (запуск на «Союзе МС-27» в марте 2025 года) вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. Во втором полугодии 2025 года в экипаж 74-й длительной экспедиции на «Союзе МС-28» включили космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Олега Платонова.

В 2026 году на корабле «Союзе МС-29» отправится экипаж МКС-75 в составе Петра Дуброва, Сергея Корсакова и Анны Кикиной.