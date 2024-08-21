Москва, 21 августа, 2024, 17:26 — ИА Регнум. «Роскосмос» объявил состав экипажей для полётов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2025–2026 годах.

Роскосмос

«В основной экипаж МКС-73 (запуск на «Союзе МС-27» в марте 2025 года) вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким», — указано на сайте корпорации.

Полёт Кима состоится по соглашению между Роскосмосом и NASA по программе о перекрёстных полётах россиян на кораблях Crew Dragon и американцев на кораблях «Союз МС». Согласно договору, Кирилл Песков войдёт в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск которого назначен на февраль 2025 года, отметили в компании.

Во втором полугодии 2025 года в экипаж 74-й длительной экспедиции на «Союзе МС-28» вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов.

В 2026 году на корабле «Союзе МС-29» отправится экипаж МКС-75 в составе Петра Дуброва, Сергея Корсакова и Анны Кикиной.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля российский космонавт Денис Матвеев завершил работу в отряде, но продолжит работать в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Матвеев выполнил один космический полёт, с 18 марта по 29 сентября 2022 года, четыре раза выходил в открытый космос, где провёл суммарно 26 часов 8 минут.

30 июня орбиту Международной космической станции скорректировали на 1,36 километра в рамках подготовки к осенней пересменке экипажей. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур, согласно плану, состоится 11 сентября. В основной экипаж экспедиции на МКС вошли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.