Москва, 29 сентября, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов отправился к Международной космической станции (МКС) на многоразовом корабле Crew Dragon. В состав экипажа также вошёл астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Ник Хейг, сообщила 28 сентября пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

roscosmos.ru МКС

«Сегодня в 20:17 мск со стартового комплекса площадки 40 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Falcon-9 с кораблём Crew Dragon, на котором на МКС отправился экипаж миссии Crew-9», — уточнили в госкорпорации.

Стыковка корабля к узловому модулю американского сегмента МКС запланирована на 30 сентября в 00:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября на Землю после годовой миссии на МКС вернулся экипаж корабля «Союз МС-25». В спускаемом аппарате приземлились в Казахстане россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Российские космонавты пробыли на орбите 374 дня, это стало самым длительным полётом по программе МКС. Кононенко и Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС», а также выполнили два выхода в открытый космос.