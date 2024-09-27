Тель-Авив, Израиль, 27 сентября, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Силы ПВО Израиля в ночь на 27 сентября перехватили ракету, из-за которой в Тель-Авиве была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

(сс) Jialiang Gao Аден, Йемен

Израильские военные установили, что ракета была выпущена из Йемена.

Ракета класса «земля — земля» была перехвачена за пределами израильской территории системой противовоздушной обороны «Хец» («Стрела»).

По информации ЦАХАЛ, после перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы. Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, Центральное командование Вооружёнными силами США (CENTCOM) заявило, что военные уничтожили ракетную систему правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Аллах».

Число жертв бомбардировок со стороны Армии обороны Израиля по югу и востоку Ливана 25 сентября достигло более 70.

Израильские военно-воздушные силы нанесли интенсивные удары по югу Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы».

«Хезболла» заявила о запуске ракеты по штабу израильской разведки «Моссад» под Тель-Авивом.

Командир ракетных войск движения «Хезболла» Ибрагим Кубейси погиб 24 сентября в результате удара Армии обороны Израиля по Бейруту.