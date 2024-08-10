Вашингтон, 10 августа, 2024, 19:07 — ИА Регнум. За время конфликта Украина лишилась от 50% до 90% электросетей, что приведёт к катастрофическим последствиям зимой. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью адвокату Гленну Гринвальду.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

По его словам, российские ВКС фактически уничтожили около 50% электросетей на Украине, а без учёта объектов атомной энергетики этот показатель может составить 90%.

«С наступлением зимы это будет иметь катастрофические последствия», — отметил Миршаймер.

Он добавил, что острый дефицит электроэнергии на Украине является лишь одним из многочисленных факторов, говорящих о грядущем завершении конфликта в пользу России.

Как ранее сообщало ИА Регнум, эксперт по энергетической политике в Восточной Европе Сурия Джаянти заявил, что в настоящее время Украина переживает самые серьёзные веерные отключения электроэнергии за всё время конфликта. По его словам, около 60% электроэнергии в стране выведено из строя.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что Украина лишилась около 90% мощностей тепловых электростанцией. По оценкам главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, на восстановление потребуется не менее $15 млрд.

Президент России Владимир Путин в апреле подчеркнул, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России. Глава государства отметил, что, исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы.