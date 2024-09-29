Париж, 29 сентября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Задержание супружеской пары в Германии из-за предоставления доступа к вещанию российских телеканалов является признаком цензуры и «еврофашизма», заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Thomas Banneyer/Global Look Press

«Тоталитарный ЕС: новый пугающий эпизод! В Германии только что арестовали и бросили в тюрьму пару «за то, что они транслировали в интернете запрещенный российский канал RT», — написал политик в соцсети X (бывшая Twitter).

В заключение Филиппо назвал задержание супругов проявлением цензуры, тоталитаризма и «еврофашизма».

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября сотрудники правоохранительных органов ФРГ сообщили о задержании супружеской пары, которая, по их мнению, занималась показом российских телеканалов через интернет.

Задержанные — 37-летний немец и его 42-летняя супруга-украинка. По предварительным данным, они предлагали своим клиентам доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, через услугу IP TV.

В заявлении отмечается, что в предложение входили «Россия 1» и RT. В случае признания виновными в совершении «коммерческих преступлений» супругам может грозить срок от одного года в соответствии с законодательством о внешней торговле.

Во время обысков было изъято оборудование и 40 тыс. евро наличными. Также был наложен арест на активы пары на сумму 120 тыс. евро, что соответствует предположительному доходу от их деятельности.

Сайт, на котором были доступны трансляции российских телеканалов, заблокировали.

Отмечается, что на Украине против России были введены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими медиаресурсами, получили ярлык «СМИ, аффилированных с российским правительством».