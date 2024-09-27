Берлин, 28 сентября, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Германии сообщили о задержании супружеской пары, которая, по их мнению, занималась показом российских телеканалов через интернет.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Задержанные 37-летний немец и его 42-летняя супруга-украинка. По предварительным данным, они предлагали своим клиентам доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, через услугу IP TV.

В заявлении отмечается, что в предложение входили «Россия 1» и RT. В случае признания виновными в совершении «коммерческих преступлений» супругам может грозить срок от одного года в соответствии с законодательством о внешней торговле.

Во время обысков было изъято оборудование и 40 тыс. евро наличными. Также был наложен арест на активы пары на сумму 120 тыс. евро, что соответствует предположительному доходу от их деятельности.

Сайт, на котором были доступны трансляции российских телеканалов, заблокировали.

Отмечается, что на Украине против России были введены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими медиаресурсами, получили ярлык «СМИ, аффилированных с российским правительством».

Как сообщало ИА Регнум, Окружной суд Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по ходатайству Google об отмене решений инстанций России о разблокировке YouTube-каналов российских СМИ, включая Russia Today, «Спас» и «Царьград».

Решение компании Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировать в своих приложениях ресурсы телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» дискредитирует работу организации. Об этом 17 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о разработке Москвой ответных мер на введённые Вашингтоном рестрикции в отношении RT и других российских СМИ.